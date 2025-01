Palermo, i panettoni per i bisognosi: le mille confezioni donate dal Comune sono arrivate tutte dopo Natale

Se mille vi sembran pochi... Sono i panettoni che l'amministrazione comunale ha acquistato per parrocchie e associazioni per le festività appena trascorse. Con un piccolo particolare: nemmeno uno di questi benedetti dolci alla fine è stato consegnato prima di Natale. Tutti dopo, tra il 28 dicembre e il primo gennaio. In un caso, alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli alla Gancia, le 25 confezioni sono arrivate il 15 gennaio. Praticamente l'altro ieri. E dire che la data di consegna prevista nel bando era tassativamente prima del 25 dicembre.

In tutto tra associazioni, oratori e chiese sono stati 27 i beneficiati di questa pioggia di panettoni la cui fornitura era stata affidata a «Nuova Leone srls» che gestisce anche un ristorantino in via Cavour per la somma di 19 mila euro. Praticamente 19 euro a pezzo per un prodotto artigianale. Qualcuno sussurra che si poteva pretendere magari una qualità inferiore e con la stessa cifra ordinare panettoni a 10 euro cadauno. Quisquilie, comunque.