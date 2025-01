La differenziata a Palermo, altro rinvio nel centro storico: doveva partire il 10 gennaio ma slitta al 27 febbraio

Non c'è il secondo senza il terzo... rinvio. E niente, questo nuovo passo in avanti della raccolta differenziata non vuole scattare. La Rap ha comunicato che dopo lo spostamento originario da venerdì 10 a venerdì 24 ora si passerà al 27 febbraio, su richiesta dell’amministrazione comunale. Ufficialmente questo accade perché si vuole accorpare la partenza del porta a porta nel centro storico: fino a ieri l'area dell'Albergheria e di Ballarò doveva avviarsi in un secondo momento rispetto, ad esempio, all'area del Capo.

Un avvio sperato che - hanno stabilito i tecnici e la politica - avrebbe provocato inevitabilmente il transito dei rifiuti nelle zone ci contiguità fra un rione e l'altro. Insomma, la creazione di discariche in un'area ad alto tasso turistico era molto forte. Meglio, insomma, andare avanti in un'unica soluzione. Una motivazione che ha un capo e una coda. Ma perché non averci pensato prima?

La verità è anche questa: e cioè che il centro storico resiste alla raccolta differenziata. Se potesse gli volterebbe le spalle e ne farebbe a meno volentieri. Forse ne boicotta la partenza. A prova di questo c'è la circostanza che venerdì scorso su 4.000 kit del porta a porta da distribuire, solamente in 1.200 si erano fatti vivi nei centri comunali di raccolta o nelle piazze dove l'azienda di igiene ambientale sta facendo un lavoro di prossimità. Fare passare la svolta di una raccolta casa per casa e con le frazioni ben separate si sta rivelando un'impresa più complicata del previsto.