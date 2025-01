Palermo, la giunta approva una raffica di provvedimenti: soldi per la polizia municipale e più telecamere di sicurezza

La fine del 2024 è una specie di fuoco di artificio di atti, provvedimenti, delibere, atti di indirizzo, accordi e transazioni che passano dal Consiglio o dalla giunta. L'incombere della fine dell'anno, con le scadenze che si porta appresso, ha contribuito a questa specie di corsa contro il tempo. Alcune delibere di fatto sono accorgimenti tecnici al fine di incassare finanziamenti regionali, contributi per la progettazione, forniture di strumenti per il settore culturale. Ma ci sono pure le rette per le donne vittima di violenza, tanto per dirne una. L’unico emendamento alla variazione ha riguardato un finanziamento statale di quasi 600 mila euro per l’installazione di telecamere.

Dopo la settima variazione di bilancio (approvata il 31), a cascata, arriva la raffica di provvedimenti di fine anno approvata dalla giunta. Ci cono i soldi per aumentare l'assegno del comandante della polizia municipale, ma anche quelli per incrementare la rete di telecamere di sicurezza sul territorio e per la pensione complementare dei vigili.

Uno degli atti più urgenti riguarda l'Amat. Il Comune avrà tempo fino a marzo per approvare il piano industriale della società di trasporto. Era l'unico modo per mantenere ancora vita l’accordo con la società partecipata che rinuncia a chiedere circa 110 milioni, risolvendo un contenzioso tributario in cambio del riconoscimento di alcuni elementi economici da inserire nel prossimo contratto di servizio. La scadenza di dicembre 2024 non è stata infatti rispettata, sebbene indicata nel piano di riequilibrio: le parti accettato una proroga al 31 marzo.

Via libera, inoltre, ai progetti per la manutenzione di scuole e asili nelle circoscrizioni: 600 mila euro per gli edifici di V, VI, VII e VIII circoscrizione e quasi 800 mila per le altre.

Fra i provvedimenti licenziati c'è quello che destina un milione di euro l’anno, per il triennio prossimo, alla previdenza complementare dei vigili urbani: il finanziamento avverrà con un prelievo dal calderone delle multe. Lievemente aumentati i compensi annuali del comandante dei vigili urbani, del portavoce e del segretario particolare del sindaco.

C’era, inoltre, un curioso provvedimento destinato agli ‘gnuri. Prevedeva un contributo di 1.500 euro ai conducenti delle carrozze a trazione animale per turisti. La finalità è quella di garantire il benessere degli animali visto che, specie d’estate, il Comune ha fissato una serie di regole stringenti per l’attività nelle giornate di caldo, oltre a corsi di formazione in collaborazione con l’Asp.

L’obiettivo di lungo termine è sostituire progressivamente i cavalli con carrozze elettriche ma, intanto, il contributo servirebbe ad andare incontro ai conducenti. La delibera, comunque, è stata pensata male, evidentemente, visto che mancava della necessaria copertura finanziaria.

Gli uffici lo hanno rilevato e a quel punto la delibera si è trasformata in un semplice atto di indirizzo.

Infine, il Consiglio ha approvato il debito fuori bilancio di 309 mila euro. Si tratta di una sentenza - non appellata dal Comune - che riconosce il pagamento della parcella a un funzionario comunale per la progettazione del primo lotto della metropolitana automatica leggera che, però, non è mai stata nemmeno finnanziato.