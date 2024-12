Sul filo di lana si ferma il piano per accorpare gli ospedali siciliani: rinvio a data da destinarsi

La decisione viaggia per ora in una relazione riservata che il dirigente del dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, Salvatore Iacolino, ha inviato all’assessore alla Sanità Giovanna Volo. Così è maturato il rinvio del termine per consegnare il piano che riscrive la mappa dei posti letto e dei reparti negli ospedali dell'Isola. La nuova rete ospedaliera doveva essere consegnata oggi al presidente della Regione Renato Schifani e poi spedita alla commissione Sanità dell’Ars. Invece, la nota che Iacolino ha inviato alla Volo evidenzia che il «lavoro non è concluso». Da qui il rinvio a data da destinarsi.

Più avanti il dirigente segnala l’esigenza di portare avanti le conferenze di servizi nelle province per promuovere un confronto prima di depositare la versione finale di un piano che per la verità in larga parte era già pronto. La mossa dei vertici dell’assessorato alla Sanità punta a sminare il campo da focolai di protesta che di settimana in settimana si sono moltiplicati nelle varie province e che potrebbero trovare una sponda nel delicato passaggio in Parlamento. Non è un caso che il rinvio della presentazione del piano fosse stato esplicitamente chiesto a Schifani da Raffaele Lombardo: il leader dell’Mpa aveva suggerito di attendere il varo della Finanziaria per poi concentrarsi sulla redazione della nuova mappa di posti letto e reparti.