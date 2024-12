Gli auguri del sindaco Lagalla di buon anno alla città e ai palermitani: «Insieme potremo raggiungere gli obiettivi»

Gli auguri di buon anno arrivano con un giorno di anticipo dal sindaco Roberto Lagalla: «Rivolgo a tutte le palermitane e i palermitani i migliori auguri per un sereno 2025. Da parte dell’amministrazione comunale proseguirà il costante impegno nel processo di cambiamento della città. Il mio appello ai cittadini è di contribuire tutti insieme a questo cambiamento, perché solo insieme si potranno raggiungere gli obiettivi desiderati per il bene di Palermo».

«Il mio augurio di un buon 2025 - continua il sindaco - va anche a tutte e tutti i dipendenti del Comune, della polizia municipale e delle società partecipate che ogni giorno, seppur di fronte a delle difficoltà, mettono in campo impegno e professionalità per garantire il regolare processo della macchina amministrativa. Infine, il mio ringraziamento e i migliori auspici per il nuovo anno alle forze dell’ordine e ai giornalisti che seguono e raccontano con puntualità e spirito di critica ogni passaggio dell’attività politica, sociale e territoriale di questa amministrazione».