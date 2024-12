Palermo, approvati i progetti di manutenzione stradale: nuovi investimenti su rete stradale

«Il Comune ha preso l’impegno di continuare a investire risorse e queste delibere riflettono lo sforzo fatto per impegnare entro la fine del 2024 i fondi dell’avanzo di amministrazione e di questo ringraziamo il lavoro svolto dagli uffici delle Opere pubbliche. In questo modo, diamo continuità a un’attività che, nel frattempo, proseguirà con gli altri cantieri già programmati per poi proseguire con nuove opere di rifacimento di strade e marciapiedi. Il metodo resta quello di procedere negli assi più trafficati. Tanto è stato fatto per recuperare una grande mole di arretrato e nell’ottica di restituire una viabilità più sicura ai palermitani». Lo dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando in merito all’approvazione di progetti di manutenzione stradale.