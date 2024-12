Lavori pubblici a Palermo, il Comune sblocca spese per 100 milioni

Un po’ in ritardo, ma eccolo qua. Il Consiglio approva il piano Triennale delle opere pubbliche 2024-2026, una sorta di libro dei desideri di ogni amministrazione comunale e che prima la legge considerava un adempimento preliminare al bilancio. Oggi i due atti sono fra loro sganciati, ma di fatto camminano ancora insieme. Quello che veramente conta, però, è la prima annualità chiamata piano annuale. Quello che contiene tutti i progetti dotati di progettazione esecutiva, dunque muniti di appostamento finanziario, che per cadere a terra veramente bisogna che vengano messi a gara entro la fine dell’anno.

Termine su cui l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando, che per competenza è uno dei registi del provvedimento, si è impegnato a rispettare. Altrimenti la realizzazione delle opere rischierebbe di slittare. L’intero piano annuale ha un valore di circa 400 milioni, se si considerano anche le grandi opere come la realizzazione delle altre reti tramviarie. Ma a volere essere più precisi fra l’originario elenco portato in aula (valore circa 40 milioni) e gli emendamenti presentati (in tutto 56) con cui si trasferiscono i progetti dell’avanzo di amministrazione (strade, piazze, marciapiedi, scuole, impianti sportivi), il valore complessivo delle opere si aggira sui 100 milioni. I Consiglieri hanno fatto le ore piccole per portare a casa il risultato. Ora gli uffici dovranno correre per impegnare le somme.