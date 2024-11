L'intimidazione all’assessore di Palermo, Sicindustria: «Pieno sostegno». Solidarietà anche dal consigliere Palumbo

«Pieno sostegno ad assessore Forzinetti»: Sicindustria esprime piena solidarietà all’assessore comunale di Palermo, Giuliano Forzinetti, vittima di un vile atto intimidatorio.

«Condanniamo con forza ogni forma di violenza e di sopruso», afferma il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, (nella foto) che aggiunge: «A Forzinetti va l’appoggio incondizionato degli imprenditori, con la certezza che proseguirà il suo impegno con la stessa forza e dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo operato».

«Esprimo solidarietà all’assessore Giuliano Forzinetti, per l’ennesimo vile gesto intimidatorio subito. In una città che finalmente volge verso un orizzonte nuovo, simili azioni non possono avere dimora.

Il vile e ignobile gesto, a danno dell’assessore Forzinetti, è la testimonianza concreta che, l’operato di questa amministrazione comunale svolta nella legalità e nella trasparenza, non è gradita a qualche nostalgico, che spero possa avere un nome e un volto quanto prima.