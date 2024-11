La giunta regionale vara il decreto: via libera in Sicilia allo psicologo di base

Ora c’è anche il decreto attuativo, con tanto di timbro della giunta. E così nasce ufficialmente in Sicilia la figura dello psicologo di base. Ne verranno selezionati 200 che lavoreranno in convenzione per le Asp. A loro chiunque potrà rivolgersi con in mano semplicemente una ricetta del medico generico e pagando un ticket di circa 20 euro, salvo esenzioni.

C’è voluto poco più di un anno, la legge che all’Ars ha previsto la nascita dello psicologo di base è del 20 ottobre del 2023. E adesso l’assessorato alla Sanità dovrebbe impiegare altri tre mesi per mettere su la rete di professionisti a cui ci si potrà rivolgere scegliendo autonomamente il nome.

Funzionerà così. Secondo il provvedimento messo a punto dal dipartimento Pianificazione Strategica della Sanità, guidato da Salvatore Iacolino, verranno assunti 200 psicologi: in pratica ce ne sarà uno ogni 25 mila siciliani.

