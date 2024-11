A Palermo il segretario di Indipendenza, Alemanno: incontro per definire le future strategie politiche

Il segretario nazionale di Indipendenza!, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, già ministro e promotore del comitato Fermare la guerra, ritorna a Palermo in concomitanza della fondazione del partito, avvenuta un anno fa a Roma e per il quale si terrà un evento il 30 novembre nella città capitolina. Alemanno, nell’ambito del convegno Cambiamo la Sicilia per cambiare l’Italia, che si svolgerà domani, venerdì 15 novembre, alle 10, all’hotel Addaura, in via Cristoforo Colombo a Palermo, affronterà il tema e il percorso da individuare per la scelta del candidato di Indipendenza! alla carica di presidente della Regione siciliana e sarà, anche, l’occasione per parlare dei futuri appuntamenti elettorali in Sicilia.

«La Sicilia è per noi un laboratorio di uomini e di idee - afferma il segretario di Indipendenza!, Gianni Alemanno - per una politica che non sia più suddita, ma che colga, attraverso il sovranismo sociale, l’occasione per riscattarsi. L’obiettivo, dunque, è rappresentare con concretezza e su temi chiari, quali il no alle guerre, i massacri in Medio Oriente e i vincoli capestro dell’Unione europea, un modello di speranza per tutti coloro che sono delusi dalla politica e che vediamo, ogni giorno, avvicinarsi a noi. I siciliani hanno diritto ad un futuro che li veda protagonisti non ad operazioni propagandistiche come quella del ponte di Messina, inutile, costosa e priva di logica, ma ad un cambiamento reale che favorisca lo sviluppo economico e sociale della loro terra, lontano dai soliti interessi clientelari».