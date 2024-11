Illuminazione, Amg Energia avvia a Palermo la verifica su diecimila pali con oltre trent’anni di vita

«Sono azioni che indicano l’impegno della società che sta guardando avanti e sta lavorando anche per la sua evoluzione in un’ottica di tipo privatistico, indispensabile per potere programmare una completa rigenerazione degli impianti di illuminazione della città», sottolinea il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma.

Il capitolato prevede una durata dell’intervento di 120 giorni per un importo di poco più di 110 mila euro (euro 110.616,00). L’obiettivo delle verifiche è quello è di ottenere una mappa dei punti luce più datati, sulla base delle certificazioni della vita residua di ogni palo che saranno il risultato delle indagini strumentali approfondite: questo screening darà indicazioni sulle azioni da adottare a tutela della pubblica incolumità, a partire dalla rimozione dei pali pericolosi, e sulle tempistiche di intervento.

Le verifiche specialistiche in corso (in media ne verranno eseguite oltre un centinaio al giorno) non sono distruttive e vengono effettuate con strumentazione elettronica secondo due parametri: lo spessore (viene verificata e misurata la sezione del palo confrontandola con quella originaria) e la corrosione (viene valutato lo stato e l’avanzamento dei fenomeni di corrosione in modo da stabilire la necessità di rimozione del palo o se il palo può rimanere al suo posto).

Saranno accompagnate da un report periodico in cui verrà indicato lo stato di salute di ogni palo controllato: se il sostegno va rimosso immediatamente, se va rivalutato e verificato in un dato arco temporale o se non presenta problemi e può rimanere al suo posto.

Nonostante non fosse un adempimento previsto dal vecchio contratto di servizio, in precedenza Amg Energia durante le attività di manutenzione (dalla verniciatura dei pali al ricambio lampade) ha sempre effettuato una verifica visiva dei sostegni e, in caso di segni di ammaloramento e corrosione, una successiva attività meccanica (battitura del palo) rimuovendo i pali che non presentavano più le necessarie condizioni di stabilità e sicurezza: dal 2001 ad oggi sono stati rimossi 1.300 sostegni.

La ricollocazione dei pali rientra, invece, fra le attività di manutenzione straordinaria che vengono autorizzate, con l’individuazione delle risorse necessarie, dagli uffici tecnici comunali. In passato, sulla base delle autorizzazioni ricevute, Amg Energia ha ricollocato 316 pali che erano stati rimossi e adesso sta procedendo al riposizionamento di altri 637 sostegni con un intervento straordinario autorizzato dall’assessorato comunale ai Lavori Pubblici e che riguarda ad ampio raggio tutta la città.