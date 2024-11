Ars, in serata il voto sulla Finanziaria quater

L'Ars si avvia ad approvare la Finanziaria quater da 500 milioni di euro entro la serata. Il presidente della Regione, Renato Schifani, e il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, stanno incontrando i capigruppo di maggioranza e opposizone per concordare la stesura di un maxi emendamento che varrà 80 milioni e che conterrà tutte le proposte dei partiti per intergare il testo base del governo. A quel punto dovrebbero essere ritirati tutti i 500 emendamenti che per ora ostacolano il cammino della Finanziaria quater.

Nelmaxi emendameto sdarà di certo contenuta la norma che introduce il reddito di povertà: 30 milioni per erogare aiuti da 5 mila euro all'anno una tantum ai nuclei con Isee puiù bassi.