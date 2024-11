Teatro Massimo di Palermo, Lagalla: «Betta merita di continuare ad essere il sovrintendente»

«Deo gratias abbiamo il quinto consigliere. Certamente, adesso, il teatro Massimo non può continuare a restare senza sovrintendente. Abbiamo sollecitato il ministro che ha dato esito alla sua designazione e il consiglio di indirizzo adesso è completo». Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parla della nomina del quinto consigliere del Teatro Massimo di Palermo e dell’attesa scelta del sovrintendente della Fondazione.

«Nei giorni previsti per la convocazione - prosegue - che sono cinque, quindi i primi della la prossima settimana, riuniremo il Consiglio di indirizzo e valuteremo la posizione rispetto alla nomina del nuovo sovrintendente. Non è un mistero che io ritenga Marco Betta una persona idonea a succedere a se stesso, per i risultati che ha conseguito. Certo, se dovessero essere proposti nuovi nomi, come Mozart o Beethonven, è chiaro che si dovranno fare delle considerazioni. Al momento però non vedo tantissimi Mozart o Beethoven in giro, se ce ne saranno, saranno benvenuti e accolti come tali», conclude Lagalla.