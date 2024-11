Rifiuti, a Palermo arrivano i cassonetti intelligenti per le imprese: funzioneranno con una scheda nominativa

«Vogliamo essere a fianco degli imprenditori anche attraverso dei cassonetti intelligenti, che potranno essere utilizzati dagli operatori economici per un conferimento più ordinato dei rifiuti. L’intervento sarà localizzato nelle aree dove questo fenomeno è maggiormente critico, ossia via Emerico Amari, via Maqueda, la zona del centro storico e via Isidoro La Lumia. Funzioneranno con una scheda nominativa.

Successivamente i cassonetti intelligenti potranno essere anche implementati con delle bilance che peseranno i rifiuti e quindi potrebbe esserci anche uno sconto sulla Tari». Così l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Palazzo Galletti a Palermo.