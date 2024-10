Palermo, la giunta approva delibera che vieta l'apertura di discoteche nel centro storico

La giunta comunale di Palermo ha approvato una delibera con cui si vieta all’interno del centro storico l’apertura di discoteche e di locali di spettacolo. Votata su proposta dell’assessore Giuliano Forzinetti e in attuazione delle norme previste dal «regolamento movida» la delibera pone - si legge in una nota dell’assessorato - un freno all’insediamento di nuovi locali di pubblico spettacolo ed in particolare delle discoteche.

Per Forzinetti dunque l’amministrazione «mantiene un impegno preso con la città e, soprattutto, con i residenti del centro storico», sottolineando come «questo è il primo importante atto, al quale ne seguiranno altri nelle prossime settimane, che interviene a favore della regolamentazione del tessuto produttivo e commerciale della nostra città».

Per il sindaco Roberto Lagalla, «finalmente dopo decenni di mancata regolamentazione, si comincia a programmare con coraggio e determinazione una strategia d’insieme per lo sviluppo economico di Palermo».