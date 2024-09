In Sicilia Forestali all’attacco: indennizzi e posto fisso

Alla Regione è scattato l’allarme rosso. Il caso-forestali può avere conseguenze pesantissime sul bilancio e pure sull’assetto di un settore già in crisi. Per questo motivo, mentre i sindacati si preparano a una tempesta di azioni legali, Palazzo d’Orleans ha avocato a sé la vertenza sui maxi indennizzi per compensare gli anni da precario.

È stato il capo di gabinetto del presidente, Salvatore Sammartano, a convocare una riunione per venerdì alle 11 a Palazzo d’Orleans. Attorno al tavolo si ritroveranno l’assessore alle Foreste Salvatore Barbagallo, il collega che guida l’Ambiente, Giusi Savarino, il capo dell’ufficio Legislativo e Legale Giovanni Bologna e il ragioniere generale Ignazio Tozzo.

L’obiettivo del presidente della Regione è tamponare la falla sul bilancio nata dal decreto legge nazionale che ha previsto un indennizzo ai circa 16 mila operai stagionali arruolati con contratti a termine. Il provvedimento del governo Meloni nasce per chiudere, pagando, una procedura di infrazione aperta da Bruxelles contro l’Italia per l’abuso di contratti a termine. Ecco perché il decreto legge prevede da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità extra per tutti. Anche per chi nel frattempo è andato in pensione: dunque i beneficiari potrebbero essere perfino di più dei 16 mila sotto contratto quest’anno.