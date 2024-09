Forestali in Sicilia, trattativa sui risarcimenti: una grana da 800 milioni

Il decreto legge nazionale che obbliga la Regione a concedere un indennizzo ai forestali per gli anni in cui sono stati impiegati con incarico a termine potrebbe costare alle casse di Palazzo d’Orleans fino a 800 milioni. E adesso i sindacati offrono all’assessorato alle Foreste una mediazione per arrivare a un accordo politico che porti tutti gli attuali stagionali al posto fisso in cambio della rinuncia al risarcimento per il periodo di precariato.

Si apre una settimana delicatissima per i conti della Regione. «Finito il G7 di Siracusa - ha detto ieri l’assessore alle Foreste Salvatore Barbagallo - avremo una riunione con l’assessore all’Ambiente e i tecnici per valutare l’impatto finanziario del decreto legge e trovare le soluzioni».

E qui bisogna fare un passo indietro. Una decina di giorni fa il governo nazionale ha varato un decreto per chiudere, pagando, tutte le procedure di infrazione aperte da Bruxelles contro l’Italia. Quella per il ricorso eccessivo all’impiego a termine dei forestali è fra queste. E il provvedimento dell’esecutivo Meloni prevede che per risarcire gli oltre 16 mila stagionali si possa erogare da un minimo di 4 mensilità a un massimo di 24: la cifra dipenderà dal numero di anni da precario che ciascuno ha svolto. Ma è noto che la maggior parte è già oltre i 20 anni.