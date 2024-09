Palermo, sì al bilancio dell'Amat anche se ha il buco

Due in un colpo solo. L’Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Palermo, preme sull'acceleratore e, finalmente, approva i due bilanci su cui era in ritardo, il 2022 e il 2023. Il primo con una perdita che sfiora i 21 milioni di euro, debito che è stato deciso di sterilizzare fino al 2027 per non annichilire il capitale sociale; il secondo vede, invece, un utile superiore al milione e mezzo di euro. Uno scatto in avanti che apre un orizzonte più chiaro per l'azienda. L’outlook, insomma, diventa positivo: tradotto, significa che c’è la continuità aziendale. Non che tutti i problemi si siano risolti in un battibaleno, ovviamente. Ne restano molti sul piatto da affrontare. Ma è chiaro che ora risolverli diventa un'impresa più alla portata.

Attenzione, però, perché giungere al risultato di archiviare un bilancio in ballo da due anni, non significa che i servizi ai cittadini siano stati nel frattempo strabilianti. Per nulla. Una flotta insufficiente e scassata, corse che saltano, persone in attesa alle fermate, mezzi elettrici bloccati perché mancano le centraline di ricarica, problemi con l'Iva dei biglietti Ztl.