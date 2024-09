Liste d'attesa infinite, i pazienti si possono difendere: in un video la Cisl pensionati spiega come

Al fianco dei cittadini, pensionati, fragili, che si trovano ad affrontare le interminabili liste di attesa per esami strumentali, visite specialistiche e ricoveri, scende in campo la Fnp Cisl Palermo-Trapani, la Federazione dei pensionati della Cisl. Parte oggi, 19 settembre, una campagna di comunicazione in collaborazione con Adiconsum, attraverso un video e un vademecum realizzati per informare i cittadini su tutti gli strumenti, sconosciuti ai molti, per tutelarsi contro le lungaggini degli ospedali e delle Azienda sanitarie locali, e per assisterli nella procedura da avviare per ottenere risposte più celeri e nei tempi previsti dalle prescrizioni del medico curante, pretendendo la prestazione come previsto per legge.

In tutte le sedi del sindacato inoltre, sia a Palermo, sia a Trapani che nelle due province, saranno attivi gli sportelli della Fnp Cisl, per assistere i cittadini nelle domande da presentare per ottenere la prestazione nei tempi previsti dalle ricette mediche. Ci sono infatti tempi massimi, chiarisce una nota, entro i quali le prestazioni devono essere erogate, in applicazione di una norma dello Stato (il decreto legislativo 124-1998). Se la prestazione sanitaria richiesta non viene prenotata nei tempi indicati nell'impegnativa del medico curante (nel video si spiega anche l’importanza dei quattro codici sulla base dell’urgenza, U, B, D, P e l’attesa massima consentita per ognuno di questi), si può chiedere all'Asp di prenotare la stessa in intramoenia a spese dell’Azienda, senza dunque oneri aggiuntivi al ticket. Altra possibilità è quella di chiedere l’individuazione di un'altra struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica entro i tempi massimi.