«Su Rainews un monologo di 4 minuti di Salvini»: scoppia una nuova bufera

«Quasi 4 minuti di monologo sul processo Open Arms presi dai social del ministro Salvini» mandati in onda ieri su Rainews accendono una nuova polemica sulla testata all news della Rai, diretta da Paolo Petrecca, ripetutamente nel mirino dell’opposizione, sin dalla polemica scoppiata lo scorso anno in occasione dei comizi della maggioranza per la chiusura della campagna delle comunali di Catania, mandati integralmente dalla rete. Ben più recenti le polemiche, questa volta però nei confronti del Tg1 e del programma «Cinque minuti», per le interviste all’ex ministro Gennaro Sangiuliano e al governatore della Liguria Giovanni Toti.

Sono proprio questi due ultimi episodi che il Pd richiama per motivare l’accusa di «asservimento del servizio pubblico alla maggioranza».

«Non vi è equilibrio, non vi è garanzia di imparzialità e viene calpestato ogni elementare principio di servizio pubblico - scrivono i componenti dem in Vigilanza Rai, annunciando di voler portare anche questo caso all’esame della commissione -. Siamo davvero preoccupati di questo piano inclinato alla vigilia di importanti tornate amministrative ed intendiamo investire di questa palese criticità anche l’Agcom».