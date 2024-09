Nuovi assessori in Sicilia e sanatoria: all'Ars pronti i blitz del centrodestra

La legge che aumenta gli assessori in tutte le giunte comunali sarà la prima a essere esaminata dall’Ars, già martedì prossimo. L’accelerazione voluta da Forza Italia ha portato al suo inserimento come unico punto all’ordine del giorno per la prima seduta del Parlamento dopo la pausa estiva. Mentre Fratelli d’Italia prepara a sua volta il blitz per portare in aula la sanatoria lungo le coste, che salverebbe 250 mila case.

Le dorate stanze di Palazzo dei Normanni sono ancora deserte ma dietro le quinte si prepara una stagione di grandi manovre. Ieri è stato ufficializzato che l’unico punto all’ordine del giorno martedì, quando il Parlamento riaprirà dopo 40 giorni di ferie, è la legge che crea 390 nuove poltrone da assessore (una in più in ogni Comune) e il consigliere supplente (il primo dei non eletti che subentra ai colleghi che entrano in giunta). In più prevede di raddoppiare, da 1 a 2, i vice presidenti del consiglio comunale.