Educazione all’immagine, finanziate 32 scuole siciliane: ecco quali sono e gli importi concessi

Sono 853 le istanze presentate in tutta Italia, 293 i progetti finanziati che coinvolgono 186 mila studenti. La Sicilia è tra le regioni maggiormente coinvolte dai progetti insieme a Campania, Lazio e Emilia Romagna. Le scuole riceveranno un contributo per le attività progettuali rivolte a studentesse e studenti e relative alla promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine e finalizzate alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo o alla realizzazione di opere audiovisive pensate e create da studentesse e studenti. È stata stilata una graduatoria nazionale dei progetti secondo precise caratteristiche, tra le quali qualità e innovatività, valore sociale, educativo e culturale, grado di sperimentazione del modello metodologico e del format didattico adottato, qualità e livello di definizione della strategia di comunicazione.

Sono 32 in Sicilia, su un totale di 293 in Italia, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado ammesse a finanziamento per le tre azioni legate all’educazione all’immagine. Sono previste dal bando 3331 del 2023 del ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura - «Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione» -, nel quadro del piano nazionale cinema e immagini per la scuola previsto dalla legge cinema e audiovisivo del 2016. Complessivamente è previsto un finanziamento di oltre 15 milioni di euro per l’anno scolastico 2024-25.

CinemaScuola Lab

Per l’azione CinemaScuola Lab sono 8 in Sicilia su 142 italiani gli istituti secondari di primo grado (medie) e secondo grado (superiori) ammessi a finanziamento per un totale di risorse complessive di oltre sei milioni e mezzo di euro. La prima scuola siciliana è al dodicesimo posto della graduatoria, è il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Caltanissetta ed Enna per il progetto Talking about me. Racconti di inclusione che riceverà un contributo di poco più di 30 mila euro. Due posizioni più sotto c’è il liceo scientifico Archimede di Messina con il progetto La fabbrica dei sogni finanziato con 52 mila euro. Al trentaduesimo posto c’è il IV Istituto comprensivo Domenico Costa di Augusta con il progetto Frames on the past finanziato con poco più di 25 mila euro. Alla posizione numero 54 c’è l’Istituto comprensivo statale Alberico Gentili di Palermo con Fantastiche visioni, l’audiovisivo e il cinema a scuola finanziato con 52 mila euro. Sempre a Palermo, riceveranno 44 mila euro il progetto ABCinema-Incontri con l’altro del Collegio Gonzaga e Scrittura, arte, cinema del liceo scientifico Galileo Galilei. Stesso importo riceveranno Oltre lo schermo dell’Istituto comprensivo Giuseppe Lombardo Radice di Siracusa, Il cinema l’arte tra coscienza, emozione e anima dell’Istituto comprensivo San Filippo del Mela, in provincia di Messina.

Visioni Fuori Luogo

Per l’azione Visioni Fuori Luogo anche questa dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono 16 in Sicilia su un totale di 68 italiane ammesse a finanziamento per complessivi cinque milioni e duecento mila euro. L’Istituto tecnico tecnologico statale Copernico (nella foto) di Barcellona Pozzo di Gotto è al quarto posto della graduatoria generale e riceverà oltre 112 mila euro per il progetto Oltre le ombre – Educazione cinematografica contro la violenza di genere. Segue l’Istituto omnicomprensivo statale Giovanni Verga di Vizzini con il progetto La Cavalleria rusticana. Vizzini: l’opera vivente dove Giovanni Verga l’ha creata, che riceverà oltre 96 mila euro.

A Palermo, riceverà un contributo di quasi 87 mila euro l’Istituto musicale Regina Margherita con il progetto Diario di una ricostruzione, quasi 60 mila euro il progetto del liceo scientifico statale Albert Einstein dal titolo Grandi come una città, 52 mila euro il Cpia Nelson Mandela con il progetto Terra promessa – Disagio sociale e diritti umani nelle novelle di Pirandello, oltre 82 mila euro l’Istituto comprensivo Colozza-Bonfiglio per il progetto Crescere mutando – Pinocchio e Alice nel paese che vorrei.

A Mirabella Imbaccari (Catania) finanziata l’attività dell’Istituto comprensivo De Amicis) con 44 mila euro. A Catania l’Istituto di istruzione superiore statale Carlo Gemmellaro riceverà un contributo di quasi 43 mila euro per il progetto Cultura di classe, 44 mila euro al Cpia di Catania 1, oltre 82 mila euro al liceo statale Ettore Majorana di San Giovanni la Punta. A Messina, il liceo scientifico statale Seguenza riceverà 44 mila euro per l’attività progettuale Green Frame – L’ambiente attraverso il cinema, l’Istituto superiore Antonello Messina avrà oltre 82 mila euro per il progetto G.Cammarata: il puparo, il cavaliere, l’artista di Maregrosso. Stesso importo per l’Istituto superiore Verona Trento per il progetto Madri coraggio – riflessioni cinematografiche sul coraggio femminile, che ha meritato 32 punti su un massimo di 45 per qualità e innovatività del progetto. Oltre 81 mila euro per l’Istituto comprensivo statale F.P. Neglia – N. Savarese di Enna con il progetto Cinema di periferia 2.0. In provincia di Agrigento, l’Istituto statale G.B.Odierna di Palma di Montechiaro riceverà oltre 82 mila euro per il progetto Upgrade, che ha meritato circa 24 punti su un massimo di 34 per l’impatto su alfabetizzazione e promozione del programma educativo. Stesso finanziamento riceverà l’Istituto comprensivo Filippo Traina di Vittoria per l’attività Officina dei sogni – terza edizione.

CinemaScuola Lab per elementari e materne

Per l’azione CinemaScuola LAB per infanzia e primaria sono 83 i progetti finanziati in Italia per un totale di tre milioni e mezzo di euro. In Sicilia sono 8 le scuole che riceveranno il contributo: a Palermo l’Istituto Minutoli (44 mila euro), il Circolo didattico statale Nicolò Garzilli (27 mila euro), la Direzione didattica Alcide De Gasperi (quasi 34 mila euro), l’Istituto comprensivo Collegio di Maria la Purità (36 mila euro). A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, il primo Circolo De Amicis (44 mila euro con il progetto Visione e creazione, cinema e rispetto, a Messina l’Istituto comprensivo Terzo e l’Istituto comprensivo Enzo Drago. A Licata l’Istituto bilingue Don Morinello riceverà 36 mila euro per il progetto Animagicazione 2.