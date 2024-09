Sanità, sta per scadere l'ultimatum di Schifani su nomine e liste d'attesa

Per quanto riguarda le nomine, dopo i tre Policlinici, il Bonino Pulejo, le Asp di Ragusa e Messina, anche l’azienda sanitaria provincia di Palermo ha assegnato i nuovi incarichi: direttore sanitario sarà Antonino Levita, mentre il ruolo di direttore amministrativo toccherà a Ignazio Del Campo

«Le nomine – ha ribadito lo stesso Schifani - che vanno effettuate tra soggetti di acclarata competenza e professionalità, sono competenza esclusiva dei manager, nell'ambito dell'autonomia e delle prerogative assegnate loro dalla legge. Il perfezionamento di tutte le procedure è un passaggio essenziale per la definizione degli assetti del sistema sanitario regionale e non sarebbero accettabili ulteriori indugi».

A poche ore dalla scadenza dei termini si attendono a Palazzo d'Orleans le nomine dei direttori amministrativi e sanitari delle Asp e delle aziende ospedaliere in Sicilia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nei giorni scorsi, ha invitato i direttori generali a procedere al completamento della governance entro domani.

Uno dei punti su cui punta il Governatore è l'abbattimento delle liste d'attesa. «Se Asp, ospedali e Policlinici siciliani non raggiungeranno gli obiettivi assegnati dal mio governo, soprattutto per quanto riguarda l’abbattimento delle liste d’attesa, insieme ai manager delle Aziende decadranno automaticamente anche i direttori amministrativi e sanitari, le cui nomine si stanno completando in queste ore».

Questa è la rigida indicazione che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha consegnato all’assessore alla Salute Giovanna Volo, da restituire domani a tutti i direttori generali durante l’incontro convocato tre settimane fa dal direttore della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, per fare il punto sulla rosa che formeranno i vertici delle strutture sanitarie.