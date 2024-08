Un nuovo padiglione all'ospedale Cervello di Palermo, il Consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica

Due milioni e 300 mila euro di investimento, due piani costruiti su un'area di 1500 metri, locali che alla fine misureranno quasi 600 metri quadrati. Il Consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica che consente la realizzazione di un nuovo padiglione di Anatomia patologica all'ospedale Cervello con laboratori, uffici amministrativi, un'aula didattica. L'edificio si trova alle spalle del padiglione A, a cui si collegherà tramite un corridoio sospeso al primo piano.

Il progetto, in 18 mesi, prevede l'occupazione di un’area attualmente utilizzata a parcheggio, al fine di non ridurre eccessivamente la dotazione degli spazi per le auto, è stata prevista una rimodulazione degli stessi stalli nelle vicinanze del nuovo edificio.

La distribuzione degli spazi interni si articola attorno a un corpo scala collocato in un ambiente a doppia altezza, che collega i laboratori e i servizi generali e logistici. Al piano terra ci saranno i locali attrezzati a laboratori di Anatomia patologica, Biologia molecolare, Colorazione, Macroscopia, Citologica e Area processatore. Inoltre l'accettazione e i servizi igienici riservati al personale, i depositi e il locale tecnico. Mentre al piano superiore troveranno posto uffici sanitari e amministrativi; aula didattica; sale per microscopi; spogliatoi per il personale; servizi igienici per il pubblico; sala relax; depositi e locale tecnico. L'Aula ha votato all’unanimità l’atto che è stato richiesto dalla Regione e che consentirà l'avvio dei lavori.