Sono cominciati i lavori di adeguamento alla piscina comunale di Palermo, dureranno 300 giorni

Sono partiti questa mattina (20 agosto) i lavori di recupero strutturale e impiantistico, e adeguamento alla normativa Coni della piscina comunale coperta di viale del Fante a Palermo. «I lavori, finanziati con decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport del 24/08/2022, a valere sui fondi Pnrr, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 «Sport e Inclusione Sociale» - Cluster 2, per l’importo di 4.600.000 euro - dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando - si protrarranno per 300 giorni continui, con fine lavori prevista per il 16 giugno 2025, secondo i tempi fissati dal capitolato speciale d’appalto».

Le operazioni di recupero permetteranno il consolidamento strutturale della piscina, il rifacimento dell’impianto di filtrazione, la realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione al servizio della palestra e della piscina, l’adeguamento dell’impianto idrico sanitario e opere accessorie, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e l’adeguamento alla normativa Coni dell’impianto sportivo. «Un ulteriore intervento - conclude l'assessore - che si aggiunge a quelli già in corso e che anticipa gli interventi programmati per rendere pienamente funzionale l’impianto della piscina comunale di Palermo, nei tempi previsti dal cronoprogramma».