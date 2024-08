Il naufragio della barca a vela, il sindaco Lagalla: «Le mie preghiere in questo momento sono rivolte ai dispersi»

«Le mie preghiere in questo momento sono rivolte ai dispersi del naufragio della barca a vela a Porticello. Ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio tratti in salvo va tutta la mia vicinanza. Esprimo inoltre il mio sentito ringraziamento alla guardia costiera, ai vigili del fuoco e a tutta la macchina dei soccorsi che si è subito attivata e che sta ancora portando avanti le operazioni». Così il sindaco della Città metropolitana Roberto Lagalla commenta la tragedia di Porticello, vicino Santa Flavia, dove in questo momento si stanno svolgendo le operazioni di ricerca dei sei dispersi in mare, dopo il naufragio di questa mattina.