Finanziaria siciliana 2025, alla Regione lo spettro dei tagli

Dopo mesi di vacche grasse, con manovre che hanno messo sul tavolo centinaia di milioni di nuove spese, alla Regione è tornata in documenti ufficiali la parola tagli. L’ha scritta il neo assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, in una circolare inviata venerdì sera a tutti gli assessori per invitarli a preparare le loro proposte da inserire nella Finanziaria 2025 precisando che qualsiasi nuova spesa può essere inserita solo se prevede una copertura figlia di una corrispondente riduzione o di maggiori entrate.

Il calendario della Finanziaria

Le bollenti giornate di ferragosto stanno portando con sé le fondamenta della nuova Finanziaria, quella del 2025. E l’obiettivo del governo Schifani è approvarla per il secondo anno consecutivo entro il 31 dicembre, come prevede lo Statuto ma come non avveniva da 20 anni. Da qui la circolare con cui Dagnino ha invitato i colleghi assessori a fornire alla Ragioneria generale entro il 20 settembre le loro proposte. In modo che la manovra possa scritta e arrivare in giunta entro il 31 ottobre per poi iniziare il suo percorso parlamentare e arrivare al traguardo a fine dicembre