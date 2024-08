L'eurodeputato Lupo lascia il Consiglio comunale di Palermo, subentra Teresi

Giuseppe Lupo (nella foto) lascia il Consiglio comunale di Palermo. L’esponente del Partito democratico è stato eletto al Parlamento europeo nel giugno scorso. Lupo ha lavorato come vicepresidente nella sesta commissione Attività produttive. Oggi (8 agosto) ha rassegnato le dimissioni a Sala Martorana. Lupo è stato deputato regionale per tre legislature. Nel Parlamento europeo è stato eletto, nei giorni scorsi, vicepresidente della commissione Bilancio. «Con questo incarico sarebbe stato per me impossibile garantire la presenza a Sala Martorana - ha detto Lupo in aula - porterò in Europa le istanze di questa città». Al suo posto nel gruppo consiliare del Pd andrà Fabio Teresi.

«Ringrazio a nome mio e della sesta commissione, che ho il privilegio di presiedere, Lupo per l’importante contributo che ha dato all’intera commissione in questi due anni di intenso e costante lavoro, ricoprendo il ruolo di vice presidente», dice il consigliere comunale e presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco.