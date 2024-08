Decreto di Turano: in Sicilia nasce la figura del pet-sitter

la qualifica professionale che mancava, almeno agli amici a quattro zampe (e non solo a quattro) e ai loro proprietari: con provvedimento dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, nasce anche in Sicilia la figura del “pet-sitter”, ovvero del personale specializzato addetto alla cura degli animali, con tanto di albo ad hoc e di corso da seguire per iscriversi nell’elenco professionale. Più nel dettaglio, specifica il provvedimento, il “pet-sitter” si occupa dell’accudimento, della pulizia, della custodia e della cura dei principali animali da compagnia, «primariamente cani e gatti, uccelli, pesci, piccoli roditori, nel rispetto delle condizioni di igiene, del benessere psico-fisico degli stessi e della sicurezza loro e dei proprietari e delle altre persone che vi potrebbero entrare in contatto.

L’operatore supporta il proprietario di animali d’affezione nel garantire la soddisfazione di loro bisogni fisiologici», ovvero alimentazione e pulizia quotidiana, nonché «motori e sociali» - leggi interazione e svago - «nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche. Offre servizi di “pensione per animali“», cioè di mantenimento e custodia per tempi limitati e in ambienti adeguati, «e di “pet-sitting”», ossia di accudimento a domicilio, fornendo inoltre «suggerimenti per l’allestimento degli spazi di vita, l’igiene quotidiana, il nutrimento e le attività ludiche. Le attività di igiene e pulizia non equivalgono ad attività di toelettatura professionale e sono limitate agli interventi di cura quotidiana durante il periodo di accudimento».