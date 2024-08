Gli auguri di buon lavoro a Barbagallo dai colleghi: lavoreremo bene insieme

«Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al professore Salvatore Barbagallo, professionista autorevole e affidabile - dichiara il deputato regionale Luca Sammartino -. Ringrazio il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il partito regionale per la scelta di altissimo profilo. Una guida certa per un comparto in sofferenza che riuscirà a superare questo momento di difficoltà grazie alla competenza e all’esperienza del nuovo assessore. Sono certo che Barbagallo lavorerà bene al fianco del presidente Schifani che ringrazio per questi mesi di gravoso impegno».

«Auguri al neo assessore all’Agricoltura della Regione, Salvatore Barbagallo - commenta l’eurodeputato della Lega e componente della commissione Agricoltura, Raffaele Stancanelli - che saprà darà seguito alle attività avviate da Luca Sammartino. Sono certo che lavoreremo bene insieme».

Gli auguri di buon lavoro al neo assessore all’Agricoltura della Regione, Salvatore Barbagallo arrivano anche dal senatore e commissario regionale della Lega in Sicilia, Nino Germanà. «Sono certo - dice - che, al netto delle evidenti difficoltà che vive il comparto siciliano, svolgerà al meglio il proprio ruolo a tutela e salvaguardia dei nostri agricoltori e pescatori, e dei nostri territori».