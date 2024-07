Ex province, Pd: «Contrari a ipotesi che stravolge la legge Delrio»

«La riforma delle ex province in Sicilia non può che essere coerente con quanto previsto dalla legge Delrio, basata sulle elezioni di secondo livello. Siamo contrari a qualunque ipotesi di stravolgimento della normativa nazionale, che determinerebbe un caos ancora più grave di quello attuale. Le ex province, ossia le città metropolitane ed i liberi consorzi, devono servire ad erogare servizi ai cittadini e non a collocare ceto politico e poltrone nei territori». Lo dicono il capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro (nella foto) e il segretario regionale del partito Anthony Barbagallo. «Il Pd - aggiungono - darà battaglia in aula su qualunque ipotesi che preveda stravolgimenti della legge nazionale e che sarebbe inopportuna e anticostituzionale».