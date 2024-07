Palermo, il molo trapezoidale diventa più green: arriva un mezzo elettrico per la raccolta dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti al Palermo Marina Yachting, il centro recentemente inaugurato al molo trapezoidale del porto del capoluogo siciliano, diventa green, aggiungendo un altro tassello nel percorso di sostenibilità avviato ormai da un paio di anni. Per la differenziata la Osp, concessionaria dei servizi nei porti della Sicilia Occidentale, utilizzerà infatti un mezzo totalmente elettrico, azzerando di fatto le emissioni nell’area del Molo Trapezoidale. L’iniziativa è frutto di un accordo con Exelentia, l’Italian Mobility Factory specializzata in soluzioni per la mobilità sostenibile, grazie al quale l’azienda guidata dal presidente Giuseppe Todaro ha ottenuto a un prezzo simbolico il noleggio di un Goupil G4 L allestito con Vasca Rsu, veicolo ecocompatibile dedicato all’asporto dei rifiuti solidi urbani.

Il mezzo, a zero emissioni, è perfetto per operare in aree sensibili, zone a traffico limitato, ambienti indoor e siti privati, come villaggi, residence, parchi e centri sportivi. La vasca ha un angolo di ribaltamento di 90°, utile allo svuotamento diretto dei rifiuti. Il portello laterale consente il carico dei rifiuti senza sforzi per l’operatore, mentre i carichi sciolti, come foglie e carta, possono essere assicurati da un telo coprivasca. Il passo lungo consente di aumentare la capacità di carico senza pregiudicare le prestazioni e l’autonomia.