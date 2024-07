Palermo assediata dai rifiuti, Rap al lavoro per recuperare: ecco le strade in è stata programmata la pulizia

La Rap corre ai ripari per ovviare ai rallentamenti nella raccolta dei rifiuti a Palermo dovuti alla mancanza di personale in servizio e al calo di efficienza dei mezzi. Ieri le squadre sono intervenute in servizio notturno in via Mater Dolorosa, via Camarina, via Jack London, via Caduti sul Lavoro, via Papini, via Collodi,via Lanza di Scalea, via Castellana, tratto Leonardo da Vinci- Roccazzo, via Roccazzo, via Cartagine da definire. Interventi in corso con squadre mattutine in via Messina Marine, via Zucchetto e via Kolbe.

Stanotte in campo 4 squadre: una prima interverrà a Falsomiele e Sperone. Una seconda opererà in viale Regione Siciliana 3050, via Pietro Scaglione, viale Michelangelo,, via Cartagine, via Guarnieri, via Sangiorgi, via Ignazio Silvestri, via Maiorana, piazza Mandorle e su una postazione di via Tommaso Natale. La terza squadra interverrà in corso dei Mille, da piazza Scaffa alla Stazione Centrale, via Antonio Ugo, via Carlo Pisacane, via Ludovico Muratori, via Filiciuzza, via Salamone Marino, via Zisa (nella foto), via Pippo Rizzo, via Piazza. La quarta in zona interna Pitrè, Boccadifalco, Maggiore Amari e in via Calandra.