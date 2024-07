A Palermo la manifestazione dei sindacati su Pnrr, bilancio e partecipate: «Ignorati dalle istituzioni»

Sindacati pronti alla mobilitazione a Palermo. Sul piatto il tema delle partecipate, il bilancio e la gestione dei fondi del Pnrr e una richiesta di confronto con l'amministrazione comunale che, dicono Cgil, Cisl e Uil, non arriva. «Nonostante le continue richieste ancora oggi non abbiamo ricevuto alcuna convocazione, il sindaco Lagalla continua a non rispondere e questo non è più accettabile», ecco perché il presidio delle organizzazioni sindacali davanti a Palazzo Palagonia in via del Quattro Aprile.

«La città è in emergenza, manca una visione, non esiste un progetto per le partecipate. Il dialogo coi sindacati è assente. Serve chiarezza» così Cgil, Cisl e Uil avevano annunciato l’autoconvocazione di questa mattina (22 luglio). Cgil, Cisl e Uil denunciano l’immobilismo di Palazzo delle Aquile, l’assenza di visione sul futuro della città e l’esclusione dei sindacati da qualsiasi occasione di confronto e di condivisione.

«Chiediamo di essere ricevuti - dicono - e di potere ristabilire il confronto e le corrette relazioni sindacali necessarie per discutere e affrontare le criticità che riguardano la nostra città. Serve fare il punto sui nodi ancora irrisolti tra i quali i problemi strutturali legati al bilancio, al Pnrr, alle partecipate e alle emergenze sociali».