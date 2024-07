Piano di razionamento dell'acqua a Palermo, la Regione non condivide la tempistica: «Amap lo ritiri»

La Regione non condivide il piano di razionamento dell'acqua a Palermo e stando all'Amap non c'è stata una comunicazione ufficiale dell'azienda sulle modalità di svolgimento della riduzione dell'erogazione in città e in provincia che scatterà da giorno 22 luglio. La smentita dell'Amap «In merito alle notizie circolate via social network questa mattina relative al razionamento idrico, l’Amap smentisce che si tratti di una comunicazione ufficiale dell’azienda, così come incautamente riportato da un profilo privato. Amap smentisce, inoltre, che il contenuto riportato nel sopra citato post corrisponda al vero e si riserva di adire le vie legali nei confronti di chi, in un momento così delicato quale quello determinato dall’emergenza idrica, diffonde con qualsivoglia mezzo di comunicazione notizie false creando ulteriori disagi alla cittadinanza di Palermo». E’ quanto si legge in una nota dell’azienda che gestisce il servizio idrico a Palermo. «Ogni notizia relativa a variazioni sulle attuali modalità di espletamento del servizio di erogazione idrica a Palermo sarà fornita da Amap agli utenti attraverso canali ufficiali e nei tempi più opportuni», conclude la nota.

Il disappunto della Regione «La decisione di Amap di avviare un piano di razionamento dell’acqua a Palermo sorprende per i tempi, il metodo e il merito seguiti. Una scelta non condivisa perché l’Azienda municipalizzata, anche nel corso dell’ultima riunione sull’emergenza idrica che si è tenuta la scorsa settimana a Palazzo d’Orleans, non ha comunicato questa determinazione ma si è solo limitata a dire che stava rivedendo lo studio sulla disponibilità dell’acqua a suo tempo fatto. Eravamo, pertanto, in attesa di proposte chiare e precise che avremmo valutato attentamente e collegialmente in Cabina di regia. Peraltro, già da due settimane era stata convocata, per oggi, una riunione sulle riserve di acqua dei quattro invasi che servono Palermo e quindi la decisione di Amap appare come una deresponsabilizzazione». Lo dice il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, coordinatore della Cabina di regia per l’emergenza idrica istituita dal presidente della Regione Renato Schifani.