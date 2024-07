Niente piogge e sempre più caldo, «siccità severa o estrema» in quasi tutta la Sicilia

In ogni caso l'inizio dell'estate portava con se basse aspettative di migliorare la situazione siccità in Sicilia: ovviamente giugno, luglio e agosto sono mesi in prevalenza asciutti. E il mese di giugno da poco trascorso non ha smentito queste attese.

I dati del Sias, invece, evidenziano come la siccità a breve termine sembra essersi ridotta «anche se l'esperienza in campo - spiegano - dice che sulle colture non irrigue le piogge primaverili hanno avuto uno scarso effetto positivo su un quadro compromesso dalla carenza precedente».

Poche piogge e aumento delle temperature

Oltre alla mancanza di piogge, a peggiorare la situazione, ci sono le temperature. Sabato (13 luglio) è stato registrato, vicino a Floridia, nel Siracusano, il primo valore oltre i 42°. I venti di Libeccio che hanno interessato la Sicilia sud-orientale hanno determinato sul settore ionico un innalzamento della temperatura più marcato di quanto non prevedessero i modelli, neutralizzando in parte l'effetto rinfrescante delle brezze. Una circostanza che nel 2023 si era verificato il 15 luglio, mentre sia nel 2021 che nel 2022 si era verificato già nel mese di giugno.

Una fase calda, in corso in quesi giorni, che «si preannuncia per i prossimi giorni molto prolungata ma non estrema, con scarsa probabilità di superare i 42 °C, se non in aree circoscritte, come è accaduto, appunto, il 13 luglio. Le aree più calde della regione - dicono dagli uffici della Regione - saranno comunque nei prossimi giorni le pianure e le aree di fondovalle centro-meridionali della regione, dove le massime persisteranno su valori per lo più tra 38 e 41°».