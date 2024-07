Palermo, niente superalcolici e niente tavolini per i pub: arrivano le misure di sicurezza nei giorni del Festino

Per garantire la sicurezza nei giorni del Festino arrivano tre ordinanze del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, e su indicazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico.

Sgomberato il percorso dei carri

Con il primo provvedimento sono state sospese le occupazioni di suolo pubblico e rimosse le barriere antiterrorismo e le fioriere disposte sul percorso lungo il quale si sposteranno i due carri di Santa Rosalia, dalla Fiera del Mediterraneo alla piazza del Parlamento.

Niente superalcolici

Con la seconda ordinanza, nei giorni 14 e 15 luglio 2024, si vieta il commercio di bevande superalcoliche. Le bevande in contenitori di vetro, di alluminio o plastica potranno essere somministrate solo dopo essere state versate in bicchieri di carta. È stata, altresì, vietata nell’area attorno all’evento, l’attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici. È stato, infine, disposto il divieto di introdurre valigie e trolley, bombolette spray di qualsiasi genere, trombette da stadio, armi, armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, aste e ombrelli muniti di punta, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi, tende e sacchi a pelo, spray antiaggressione e tutti gli altri oggetti atti a offendere.