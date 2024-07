Palermo, è morto a 94 anni Ferdinando Russo: fu deputato della Dc per sei legislature

È morto, all’età di 94 anni, Ferdinando Russo, deputato della Democrazia Cristiana dalla quinta alla decima legislatura. A darne notizia, in Aula alla Camera, il vicepresidente Sergio Costa.

Le Acli di Palermo si uniscono al dolore dei familiari per la morte di Russo, sottolineando che «è stato un prestigioso intellettuale cattolico siciliano che, prima di diventare deputato nazionale, ha rivestito importanti ruoli di prestigio divenendo negli anni 60 presidente regionale e poi vicepresidente nazionale delle Acli, sotto la presidenza di Livio Labor. Per tanti anni è stato un protagonista della scena politica nazionale. Anche dopo il ritiro dalla politica attiva ha continuato ad impegnarsi nell'associazionismo cattolico in Sicilia». Le Acli di Palermo gli rendono omaggio «per la sua dedizione totale di sé alla Sicilia e all'Italia per l'affermazione del bene comune».