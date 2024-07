Rifiuti in Sicilia, il grido di denuncia dei sindaci: «Paghiamo i sovraccosti e l’impossibilità di conferire nelle discariche»

I Comuni siciliani denunciano i costi troppo alti per la gestione dei rifiuti. «Sul fronte dei rifiuti paghiamo - ha detto il presidente Anci Sicilia, Paolo Amenta, a margine dell’assemblea dei soci che si è tenuta ieri, 8 luglio, a Palermo - soprattutto la dimensione dei sovraccosti e l’impossibilità a conferire nelle varie discariche. Abbiamo già fatto un ricorso all’Antitrust, e abbiamo commissionato un lavoro per fare emergere che in Sicilia il costo della gestione dei rifiuti è tre volte superiore rispetto alle altre regioni d’Italia. Proveremo a lanciare ancora una volta il messaggio di come organizzare il sistema dei rifiuti perché siamo senza impianti di prossimità. Il paradosso è che avevamo detto ai cittadini “più aumenta la differenziata più bassa sarà la tariffa” e invece sta accadendo il contrario. Se alziamo la differenziata non avendo poi le piattaforme dove valorizzare il riciclo, rischiamo di far costare sempre di più la gestione dei rifiuti».