Mafia, Gasparri: «Natoli si avvale della facoltà di non rispondere, noi di quella di non dimenticare»

La notizia che Gioacchino Natoli si è avvalso della facoltà di non rispondere, viene commentata dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Natoli, magistrato indagato nell’ambito delle inquietanti vicende di Palermo degli anni ‘90, si è avvalso della facoltà di non rispondere - dice Gasparri -. Noi ci avvarremo della facoltà di non dimenticare quello che Paolo Borsellino ha dovuto subire nel Palazzo di giustizia di Palermo prima di essere sterminato dalla mafia a causa dell’inchiesta mafia-appalti, che lui portava avanti e che altri sembravano voler smontare».