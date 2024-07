Palermo, riaccese le torri faro della circonvallazione all'altezza di via Oreto

Riaccese le torri faro della vecchia rotonda di via Oreto (ora percorribile solo nei due sensi senza la possibilità di tornare indietro), alla fine della circonvallazione di Palermo per chi lascia la città in direzione di Catania. Ne dà notizia Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale.

«Le torri faro di viale Regione Siciliana, all'altezza di via Oreto, sono tornate in funzione -dichiara -. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, dell'assessore Totò Orlando e degli uffici, abbiamo nuovamente illuminato una delle porte di ingresso della città, nel punto in cui finisce l'autostrada e inizia la circonvallazione, dopo avere già riacceso quelle all'altezza di via Belgio. Un risultato importante anche in termini di sicurezza urbana e stradale, un altro passo in avanti verso una città a misura di cittadino».