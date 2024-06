Palermo, allo Sperone la scuola Di Vittorio ha una nuova palestra interna e un campo di basket

Una mattinata di festa a Palermo, nel quartiere Sperone, in occasione dell'inaugurazione della palestra interna e del campo sportivo esterno della scuola Giuseppe Di Vittorio. A tagliare il nastro delle nuove strutture - realizzate in sei mesi con fondi europei Fesr per un importo complessivo di circa 350 mila euro - il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale all'Istruzione Aristide Tamajo, assieme alla dirigente scolastica Angela Mirabile.

«Questa amministrazione - afferma con soddisfazione Lagalla - si sta contraddistinguendo per le tante opere portate avanti e concluse in tempi certi e di questo ringrazio l’assessore Tamajo e i suoi uffici per l’attenzione e l’impegno che stanno dando alle scuole della città. La realizzazione della palestra e di altri spazi esterni dell’istituto Di Vittorio è un segnale tangibile nei confronti degli studenti e del quartiere Sperone». «Momenti come quelli di questa mattina - interviene Tamajo - rappresentano tappe importanti di un percorso in salita che abbiamo intrapreso dal giorno in cui la nostra amministrazione si è insediata: l'impegno era quello di prendersi cura delle scuole palermitane e delle loro strutture per troppi anni abbandonate. Con una squadra motivata e con tanto impegno lavoriamo ogni giorno in questa direzione». «Ci tengo - sottolinea Angela Mirabile, dirigente scolastica della Di Vittorio - a ringraziare a nome di tutto l'istituto l'amministrazione comunale per l'impegno e la costanza con cui ci accompagna quotidianamente nel nostro percorso. L'apertura di questi spazi ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta formativa, proponendo attività diversificate anche nel pomeriggio: interventi importanti che sostanziano la lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica»,