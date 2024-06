L’Ars approva la «manovrina» da 200 milioni: fondi per l’Ast, gli extra-costi dei Comuni e la crisi dell’agricoltura

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la «manovrina» da 200 milioni di euro. Il presidente Schifani sottolinea che si tratta per lo più di interventi strutturali.

Il dettaglio

Nel dettaglio: 9 milioni per la manutenzione straordinaria del depuratore Ias; 20 milioni per il ripiano dell’Ast; 18 milioni di investimento nell’Ast per il triennio 2024/25/26; 50 milioni per supportare le imprese siciliane; 50 milioni per coprire gli extra-costi di conferimento rifiuti per i comuni; 10 milioni per i foraggi nell’agricoltura; 15 milioni per affrontare la crisi idrica nell’agricoltura; 5 milioni per Sicilia acque; 1 milione per Astaereo servizi.

Schifani

«Con la manovra appena approvata all’Ars - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - rispettiamo gli impegni presi con i siciliani su più fronti. Un pacchetto di interventi limitati ma strutturali che vanno dalle misure rivolte alle piccole e medie imprese per ridurre i tassi d’interesse, più alti rispetto a quelli di altre regioni, ai contributi ai Comuni per i maggiori oneri sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all’estero, come da impegno che avevamo assunto con l’Anci. E ancora, dalla ricapitalizzazione di Ast al rafforzamento degli interventi per l’emergenza idrica e agricola. Continuiamo il nostro quotidiano impegno accanto ai siciliani e ai loro problemi, con costanza e determinazione». Schifani, inoltre, rivolte un ringraziamento «al Parlamento e primo tra tutti al suo presidente Gaetano Galvagno, alla maggioranza e all’opposizione che hanno dato il loro contributo a risolvere problematiche strategiche della nostra regione».