Forza Italia ringrazia Tamajo per la rinuncia al seggio europeo: ora Schifani può lavorare al rimpasto

È di Caterina Chinnici il secondo seggio che Fi ha conquistato nella circoscrizione Isole alle europee. Edy Tamajo, recordman con 121 mila preferenze ha deciso di rinunciare e di rimanere in Sicilia, dove guida l’assessorato alle Attività Produttive nella giunta Schifani. A darne l’annuncio sono stati il leader di Fi Antonio Tajani e Renato Schifani, alla presenza di Tamajo che già all’inizio della campagna elettorale aveva sottolineato che avrebbe messo a disposizione del partito il suo risultato. Un bottino considerevole che dà Tamajo in ascesa nel partito e c’è già chi intravede per lui una futura candidatura a governatore dell’Isola.

Per Caterina Chinnici si tratta del terzo mandato al Parlamento europeo: la figlia di Rocco, magistrato ucciso dalla mafia nel 1983, è già stata a Strasburgo, eletta come indipendente nelle liste del Pd nel 2014 e nel 2019. Dopo la sfida (fallita) due anni mezzo fa per la guida della Regione siciliana come candidata dei Dem, aveva aderito a FI. Alle europee ha ottenuto 93 mila preferenze ma non le sono bastate, superata da Tamajo con 121 mila voti e da Marco Falcone, l’altro assessore regionale (all’Economia), che ha superato quota 100 mila e che a differenza del suo collega si trasferirà a Bruxelles. A sostenere Chinnici, oltre ai dirigenti azzurri, è stato anche il Mpa di Raffaele Lombardo, che aveva stretto un accordo pre-elettorale con Tajani.