Caterina Chinnici andrà al Parlamento europeo, passo indietro di Tamajo

Caterina Chinnici approda al Parlamento europeo per Forza Italia, al posto di Edy Tamajo. Nonostante le 121 mila preferenze incassate alle ultime Europee, l’assessore regionale alle Attività produttive rinuncia al seggio e lo cede alla prima dei non eletti, appunto l’ex candidata del Pd alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici. A dirlo è il segretario di FI, Antonio Tajani, in una conferenza stampa insieme al governatore siciliano, Renato Schifani.