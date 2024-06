Siccità, a rilento in Sicilia il piano anti-emergenza: mancano i progetti, la Regione bacchetta le assemblee dei Comuni

Il concetto è chiaro, almeno per chi guida la cabina di regia istituita da Palazzo d’Orleans con l’obiettivo di arginare la crisi idrica che schiaccia la Sicilia: la clessidra è agli sgoccioli, i soldi ci sono e, dunque, bisogna agire immediatamente per attuare il Piano d’emergenza approvato da Roma poco più di una settimana fa.

Insomma, nessuno può accampare scuse. È questo il messaggio che il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha rilanciato ieri ai soggetti attuatori del cronoprogramma in questione, riuniti in un vertice convocato insieme ai prefetti delle province più colpite dallo stato di siccità severa, ossia Agrigento (nella foto i cittadini riempiono i bidoni alla fontana di Bonamorone, nella città dei Templi), Enna, Caltanissetta, Trapani e Palermo: «Non c’è più tempo da perdere», i 20 milioni di euro in arrivo da Roma come prima tranche di aiuti, per trivellare o riattivare nuovi e vecchi pozzi ed evitare che paesi e città restino a secco durante l’estate, devono essere subito messi a terra dai singoli municipi chiamati in causa, dai Consorzi di bonifica, dagli enti delegati alla gestione del servizio idrico e soprattutto dalle Ati, le Assemblee territoriali idriche formate dai Comuni, responsabili dell’approvvigionamento e della diffusione dell’acqua potabile, che hanno in mano la fetta più grossa del Piano d’emergenza, ma che a tutt’oggi, per buona parte delle opere, non hanno ancora i progetti pronti, pur contando su tutte le deroghe consentite dalla crisi e sulle risorse necessarie per avviare i cantieri.