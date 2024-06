Palermo, sul Pride interviene l’assessore Edy Tamajo: «Non ha colore politico, invito a partecipare»

L’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, esprime «il suo caloroso augurio a tutti partecipanti del Palermo Pride 2024». Lo fa con un comunicato: «Il Pride non ha colore politico - afferma Tamajo -. È un momento fondamentale per rivendicare i diritti di tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o da qualsiasi altra caratteristica personale».

L'esponente di Forza Italia sottolinea l’importanza di questo evento come occasione di inclusione, rispetto e riconoscimento dei diritti civili. «Il Pride è una celebrazione a favore di una comunità più equa - aggiunge - e un richiamo all’uguaglianza e alla giustizia sociale. È un’opportunità per ribadire che ogni persona deve essere libera di vivere la propria vita senza discriminazioni e con pari opportunità. Un saluto a tutti gli organizzatori del Pride e a tutta la comunità Lgbtqia+ della città che sperano e lottano in una città meno violenta e più moderna».