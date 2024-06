Esperta in reti cliniche, palermitana, classe 1962: ecco chi è Maria Grazia Furnari, direttore generale del Policlinico

Maria Grazia Furnari è stata nominata dalla giunta regionale direttore generale del Policlinico di Palermo. La giunta ha confermato alla guida di Asp e aziende ospedaliere 17 commissari straordinari, tra i quali proprio Maria Grazia Furnari, detta Marzia, classe 1962, palermitana e dirigente medico.

Dipendente dell’Arnas Civico, è in seguito transitata per mobilità al Policlinico di Palermo, dove è titolare della struttura complessa Coordinamento didattico-assistenziale nei rapporti col Servizio sanitario regionale. Ha svolto per diversi anni la sua attività dirigenziale presso il dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute. È stata prima dirigente dell’Area del piano di rientro, periodo che l’ha vista anche coordinatrice della stesura dell’ultimo piano sanitario regionale, chiamato Piano della Salute 2011-2013. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di referente per la Regione Siciliana presso il ministero della Salute per il monitoraggio dei Lea, oltre che di numerosi tavoli tematici regionali di programmazione. Al dipartimento Pianificazione strategica, ha anche diretto il servizio Programmazione ospedaliera, occupandosi dell’organizzazione delle strutture pubbliche e in parte di quelle private.