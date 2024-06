San Giuseppe Jato, il Consiglio comunale taglia i fondi per l'ufficio stampa: protestano i giornalisti

Il Consiglio comunale di San Giuseppe Jato ha cancellato ottomila euro per le spese di consulenza del sindaco Giuseppe Siviglia, di Forza Italia, eliminando così anche i fondi previsti per garantire l’informazione e la comunicazione del Comune, attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con un giornalista professionista. Contro la decisione, proposta dalla minoranza e approvata dal Consiglio con il varo del bilancio di previsione, protestano gli organismi rappresentativi dei giornalisti, sindacato e Ordine.

L’Associazione siciliana della stampa, con il segretario provinciale Gianluca Caltanissetta e il segretario regionale Giuseppe Rizzuto, teme che «questo provvedimento possa tradursi adesso nella rinuncia a una figura professionale prevista dalla legge 150/2000 e che ha il compito di assicurare il diritto all’informazione e la trasparenza amministrativa a tutti i cittadini. Si tratterebbe di una scelta incomprensibile e molto grave - proseguono - specialmente per un Comune come San Giuseppe Jato, sciolto per mafia appena tre anni fa e che dunque ha bisogno di assoluta trasparenza, che solo un’attività d’informazione costante può garantire».