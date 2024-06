Palermo, la vetrina del negozio di abiti da sposa ricoperta di spazzatura: protesta in via Roma

Difficile sognare l'abito del matrimonio quando hai accanto un cumulo di rifiuti. Dal negozio Alex & David di via Roma, abiti da sposa e cerimonia, non ne possono più di vedere l'immondizia non raccolta davanti al loro atelier, in via Roma, nello spiazzo in cui confluiscono le vie San Cristoforo e Bologna.

La vetrina ricoperta di rifiuti. Una situazione fuori controllo a rischio igienico sanitario, dove la spazzatura ha raggiunto un'altezza e una larghezza da discarica. Il proprietario racconta di clienti che non si avvicinano più alle vetrine e annuncia anche la possibilità della richiesta di un risarcimento «per il danno - dice - causato dalla pessima immagine del mio atelier, anche per le numerose foto fatte dai turisti».

Gli uffici della Rap spiegano che il cumulo in quello spiazzo della via Roma si è formato stanotte (fra il 31 maggio e il primo giugno). Era stata programmata una raccolta in mattinata, ma la squadra che ha coperto il servizio antimeridiano non è riuscita a raggiungere anche quell'angolo. La Rap ha già in corso il recupero dei punti rimasti scoperti e nel programma di lavoro è compresa anche l'area di via San Cristoforo.